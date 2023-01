Homem desaparecido na Costa de Caparica após ser apanhado por agueiro

Estão a decorrer buscas por um homem, com cerca de 30 anos, que desapareceu na praia do Dragão Vermelho, na Costa de Caparica, Almada. O homem encontrava-se com dois amigos na água quando, ao que tudo indica, foram apanhados por um agueiro. Os dois amigos conseguiram sair da água pelos próprios meios e foram assistidos pelo INEM.

O terceiro elemento do grupo continua desaparecido. Foi avistado, inanimado, confirmou ao CM o capitão do Porto de Lisboa, comandante Rocha Pacheco.

O alerta foi dado pelas 18h20, depois dos três homens, estrangeiros, terem decidido ir a banhos e ficado em apuros.

Estão no local meios da Polícia Marítima, da Capitania do Porto de Lisboa, da Estação Salva-Vidas de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas. Foi ainda mobilizado para o local um helicóptero.