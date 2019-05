Homem desaparecido na praia do Carvalhal em Odemira

Uma viatura da Polícia Marítima está também a fazer buscas por terra, bem como elementos dos Bombeiros de Odemira, estando ainda no local a GNR e o INEM.



O alerta foi dado às 19h30.

Um homem desapareceu esta terça-feira na praia do Carvalhal, no concelho de Odemira, distrito de Beja. Foram enviadas duas embarcações e uma moto de água da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos.