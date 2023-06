Um homem, de 51 anos, fingiu ser polícia para encontrar o assaltante que tinha furtado o telemóvel do filho, esta madrugada, na Portela, em Sacavém.



As autoridades foram alertadas e o suspeito foi intercetado pela PSP. Os agentes revistaram o carro do homem e encontraram duas armas: uma caçadeira e uma carabina de ar comprimido.





O homem foi detido por posse ilegal de arma. O suspeito trazia um crachá, que poderá ser falso, da polícia brasileira.