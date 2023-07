Um homem, de 65 anos, foi detido, esta segunda-feira, na sequência de uma ação de fiscalização efetuada pelos serviços alfandegários do Aeroporto Gago Coutinho, em Faro. De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, "foram apreendidos de 4,2 kg de cocaína e objetos relacionados com o crime".

O idoso foi presente a primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva. A PJ continua a investigar o caso.