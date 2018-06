Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido em Almada com mais de 300 doses de heroína

O detido já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.

Por Lusa | 20:24

A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem, de 30 anos, no Monte de Caparica, em Almada, suspeito de tráfico de droga, a quem foram apreendidas mais de 300 doses de heroína, uma arma de fogo e dinheiro.



"Durante de uma ação de patrulhamento, os militares detetaram uns indivíduos que adotaram um comportamento suspeito perante a sua presença, tendo um deles largado um pacote, colocando-se em fuga", refere a GNR.



Os militares da GNR perseguiram o suspeito, que foi intercetado com um pacote que continha 303 doses de heroína.



"No seguimento das diligências foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendida uma arma de fogo calibre 6.35mm, municiada, três munições e 120 euros em numerário", acrescenta.



A operação foi efetuada pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial da Trafaria, no Monte de Caparica, em Almada.



O detido, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, vai ser presente ao Tribunal Judicial de Almada.