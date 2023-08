Homem detido em Aveiro por violência doméstica tinha localizador de GPS

A Polícia de Segurança Pública revelou esta segunda-feira, em comunicado, que apreendeu um localizador GPS e duas câmaras a um indivíduo que deteve, em Aveiro, no âmbito de um processo por violência doméstica.

De acordo com o comunicado policial, que se reporta ao período compreendido entre as 08h00 de sexta-feira e as 08h00 desta segunda-feira, a PSP deteve uma pessoa dando cumprimento a um Mandado de Detenção, Busca e Apreensão, no âmbito de um processo de violência doméstica.

Foram-lhe apreendidos por aquela polícia "um localizador GPS, duas câmaras, dois telemóveis, uma faca de ornamentação e um objeto equiparado a uma estrela de lançar".

No mesmo comunicado, a PSP revela que na noite de domingo deteve na "Viagem Medieval em Terras de Santa Maria", na Feira, um homem de 42 anos que pretendia entrar no recinto sem respeitar as orientações dadas.

O homem foi detido por "resistência e coação ao Agente da Autoridade", dado que segundo o comunicado policial "os polícias tiveram que intervir para acalmar a situação, momento em que foram agredidos pelo suspeito".

Já em Espinho a PSP deteve um outro homem, sobre quem pendia um Mandado de Detenção, para cumprimento de pena efetiva, pelo que o detido foi transportado ao Estabelecimento Prisional de Custóias.