Homem detido pela PSP por se fazer passar por agente da autoridade

A PSP de Loures deteve um homem, de 48 anos, na passada quarta-feira por se passar por oficial da PSP, na freguesia de Belas, em Sintra.Em comunicado, a PSP informou, que no inicio de agosto, "um indivíduo do sexo masculino através das redes sociais e fotos publicadas, ostentava o fardamento completo de uma das unidades de elite desta polícia, bem como exibia uma possível arma de fogo, criando ainda a convicção junto dos seus vizinhos e alguns conhecidos que seria oficial da PSP e pertencente ao Grupo de Operações Especiais da Polícia de Segurança Pública".No dia da detenção, o suspeito conduzia um carro sem estar habilitado e, na residência, foram apreendidas insígnias e fardas da PSP, uma pistola e as fotografias partilhadas nas redes sociais, onde se mostrava com farda da PSP.O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Loures e foi-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.