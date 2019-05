Homem detido pelo crime de violência doméstica em Seia

Um homem, de 24 anos, foi detido esta quinta-feira pelo Comando Territorial da Guarda, através do Posto Territorial de Seia, pela prática do crime de violência doméstica, em Seia.

No âmbito de um processo de violência doméstica, em que o suspeito exercia violência psicológica sobre a vítima, sua ex-namorada de 23 anos, os militares deram cumprimento a um mandado, com o intuito de ser revista a medida de coação, uma vez que o suspeito estava sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, contudo no entanto não se afastou da vítima, continuando a reiterar o seu comportamento violento.

O detido foi presente esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Seia, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, sendo conduzido ao Estabelecimento Prisional da Guarda.