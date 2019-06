Homem detido pelos crimes de violência doméstica e a abuso sexual

A Polícia Judiciária deteve um um homem de 36 anos por fortes indícios da prática dos crimes de violência doméstica e de abuso sexual.Segundo o comunicado da PJ, os crimes ocorreram durante a madrugada do dia 1 de maio. A vítima, de 47 anos, que se encontrava com o atual companheiro, foi agredida "brutalmente na face por vários murros desferidos pelo agressor".As autoridades sabem também que o detido tentou, à força, manter relações sexuais com a vítima.O agressor foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de "prisão preventiva".