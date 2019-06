Homem detido por abuso sexual de crianças. Agressor usava perfil falso para atrair menores

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na zona da grande Lisboa, pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais.A detenção foi feita pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), no âmbito de uma investigação sobre pornografia de menores.O detido, de 45 anos, usava perfis falsos nas redes sociais, pelo menos desde março de 2016, fazendo-se passar por mulher e levando jovens menores, do sexo masculino, à realização e gravação de atos de natureza sexual entre si, tendo como único objetivo a sua satisfação sexual.Através desses perfis, o arguido mantinha ainda conversas de cariz sexual com jovens do sexo masculino, instruindo-os para procederem ao envio de vídeos e fotografias de natureza análoga.Segundo a PJ, o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, aguardando os trâmites processuais em prisão preventiva.