Jovem de 19 anos detido por suspeitas de abusar sexualmente de dois irmãos em Ponta Delgada

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, deteve e identificou o jovem, de 19 anos, suspeito da prática do crime de abuso sexual de criança de dois irmãos, de oito e 12 anos, em Ponta Delgada.Segundo o comunicado da PJ enviado ás redações, os abusos começaram há dois anos, altura em que as crianças tinham seis e 10 anos, numa propriedade rural dos pais.O detido era vizinho das vítimas e terá retirado proveito da proximidade que tinha à família dos menores.O jovem "irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", pode ler-se.