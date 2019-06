Pedófilo apanha cadeia por abusar de menina de oito anos

Este tipo de crime causa repulsa na sociedade e por isso a pena de cinco anos de prisão não pode ser suspensa." Estas foram as palavras do juiz Nelson Salvadorinho logo após ter condenado a prisão efetiva um vigilante, de 58 anos, por abusar sexualmente de uma menina de oito, neta de uma prima sua. A decisão foi conhecida esta terça-feira no Tribunal de Aveiro.O pedófilo, que está em prisão preventiva, confessou os crimes, que ocorreram três vezes em sua casa e uma vez na praia de Paramos, em Espinho, local onde foi surpreendido pelo avô da menina. Os abusos aconteceram entre maio e agosto do ano passado, nos concelhos de Ovar e Espinho.O vigilante vive a escassos metros da casa da avó da menor e almoçava diariamente naquela residência. As imagens dos abusos foram gravadas no telemóvel do vigilante. Um dos vídeos foi gravado pela própria criança enquanto praticava atos sexuais com o arguido. Em troca, o pedófilo dava-lhe presentes. Comprava assim o seu silêncio. Quando foi surpreendido pelo avô da menor, o homem ainda tentou ocultar o que se passava, mas foi denunciado.Num dos casos de abusos, ocorrido na praia, o pedófilo foi surpreendido pelo avô da criança, mas fugiu. Em tribunal, o vigilante confessou não só este crime como todos os outros pelos quais foi condenado esta terça-feira pelo coletivo.O pedófilo, que está na cadeia, ficou surpreendido com a decisão do coletivo de juízes, uma vez que esperava uma pena suspensa. A advogada Alexandra Bastos disse que vai recorrer por considerar "que a penaé demasiado pesada".