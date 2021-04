Homem detido por agredir cunhada e sobrinha menor em Loures. Foi apanhado a ameaçá-las com uma faca

A PSP de Loures anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem em Unhos, suspeito de violência doméstica. Em Comunicado, as autoridades relatam que os agentes ouviram vários gritos ao chegarem ao local e que o homem foi encontrado a agredir uma mulher, sua cunhada, e a filha desta, sobrinha do agressor, menor de idade.

A PSP encontrou um cenário de horror, com o homem de 50 anos a ameaçar as duas vítimas com uma faca enquanto puxava os cabelos a uma delas. A mulher e a menor precisaram de receber assistência hospitalar.

Durante a operação, foram apreendidas uma navalha e uma faca de cozinha.

O detido, com antecedentes criminais por crimes de roubo por esticão e a dependências bancárias com pena de prisão já cumprida, foi presente ao Tribunal de Loures para ficara a conhecer as medidas de coação.