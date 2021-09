Homem detido por atingir mulher a tiro em Leiria. Vítima em estado grave

A Polícia Judiciária deteve um homem que disparou sobre a companheira em Alcanena, em Leiria. A mulher foi levada para o hospital de Abrantes, na altura considerada ferida com gravidade.O caso ocorreu na noite de quinta-feira quando a vítima, de 74 anos, estava no apartamento acompanhada pelo namorado, de 53 anos. O homem manuseava uma arma e acabou por disparar sobre a companheira.A mulher foi socorrida por bombeiros de Alcanena e uma equipa do INEM. A bala terá atingido a zona do pescoço ou queixo e ainda estará alojada na cabeça.O detido mantém uma postura cooperante com as autoridades e diz que o disparo foi acidental.Uma equipa de inspetores da PJ de Leiria está a investigar o caso.