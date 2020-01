Homem detido por disparar sobre três pessoas perto de discoteca em Santa Maria da Feira

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária pelos crimes de homicídio na forma tentada, detenção de arma proibida e exercício ilegal de segurança.

Os factos ocorreram em 8 de junho de 2019, no interior e nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna, em Nogueira da Regedoura.

Dois grupos de clientes envolveram-se em agressões no interior do estabelecimento, o que motivou a intervenção da equipa de segurança do estabelecimento.

Um dos clientes veio a ser ferido com uma arma branca, tendo o arguido, elemento associado à segurança da discoteca, com uma arma de fogo, disparado intencionalmente na direção de, pelo menos, três pessoas.

Os disparos não provocaram feridos por mero acaso, dado que estavam no local centenas de pessoas.

No âmbito deste inquérito, cuja investigação prossegue para apuramento das circunstâncias foi já detido, no dia 16 de janeiro 2020, um outro cidadão do sexo masculino, com 21 anos, indiciado também por homicídio na forma tentada e que, neste momento, aguarda o desfecho dos autos em prisão preventiva.

O outro detido, carpinteiro de 40 anos, com antecedentes criminais, entre os quais condução sem habilitação legal, extorsão, ameaça, roubo, homicídio tentado, detenção de arma proibida e ofensas à integridade física, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.