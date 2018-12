Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por drogar e embebedar turistas em Lisboa para as roubar

Estrangeiro terá arrecadado mais de 30 mil euros nos últimos meses. Alvo eram turistas asiáticas e há suspeitas de abuso sexual.

11:58

A PSP anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 32 anos que drogava e embebedava turistas para lhes roubar dinheiro e levá-las a fazer levantamentos avultados em caixas multibanco.



O comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP conta que a detenção, feira pela Divisão de Investigação Criminal, aconteceu a 12 de dezembro de 2018, pelas 00h05, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa



O suspeito é um homem, estrangeiro, com 32 anos, que é suspeito dos crimes de roubo, burla informática, imigração ilegal, falsificação de documento e falsas declarações.



"Apurou-se a existência de uma variedade de crimes contra turistas de origem asiática, na sua maioria mulheres, perpetuados por um homem que astuciosamente escolhia vítimas turistas, não acompanhadas, essencialmente na Baixa de Lisboa., interpelando-as como se um turista fosse. Posteriormente, com recurso à indução de álcool e até outras substâncias, debilitava as vítimas, possibilitando-lhe aceder aos seus cartões de crédito que abusivamente utilizava", detalha a PSP.



O homem foi apanhado em flagrante delito após levantamentos com cartão de crédito de uma das vítimas, com a qual frequentou estabelecimentos de diversão noturna. A vítima foi colocada "na impossibilidade de resistir dado a quantidade de álcool que a levou a consumir. Após subtração do cartão de crédito, aproveitando a especial debilidade desta pelo álcool, efetuou levantamentos indevidos de 4 750 euros da conta da vítima.



Foram ainda apreendidos ao suspeito 10 doses de cocaína, 5465 euros em dinehiro, 13 cartões de crédito de várias vítimas e outros bens



A PSP revela que "o suspeito resistiu à sua detenção e apresentou-se com documento de cidadão estrangeiro. Através de várias diligências, mais concretamente em coordenação com o SEF, conclui-se que o documento era contrafeito levantando dúvidas quanto à sua verdadeira identidade".



As autoridades acreditam que o homem desenvolveu atividade criminosa em Portugal nos dois últimos meses "onde amealhou cerca de 30.000 Euros, em pelo menos 8 situações idênticas, havendo informação de que o mesmo terá já cumprido pena de prisão em Espanha onde se terá dedicado à mesma atividade criminal".



Existem ainda relatos de abusos sexuais às vítimas, fatos estes que só a investigação poderá confirmar. No decorrer da Busca Domiciliária foi possível identificar uma mulher de 26 anos de idade, que terá estado envolvida numa das oito situações referidas, sendo esta última constituída arguida prestando TIR sob os referidos autos. Ouvido em tribunal, ficou em prisão preventiva.