Um homem de 29 anos, de nacionalidade alemã, foi detido, na quarta-feira, por alegadamente ter aliciado sexualmente duas jovens junto à praia da Madalena, em Vila Nova de Gaia. O alerta foi dado às 19h30.





Ao que oapurou, as raparigas aperceberam-se do suspeito a masturbar-se e a exibir o pénis e mandaram-no parar, mas o homem começou a segui-las. Para tentarem travar os seus intentos, atiraram-lhe com areia e usaram as carteiras e telemóveis que traziam para o afastar. Conseguiram chamar a PSP, que o deteve.