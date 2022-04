Homem detido por furto de carros no Funchal

Um homem de 41 anos foi detido no Funchal pelo crime de furto de veículo, no qual é reincidente, indicou esta quarta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP), referindo que foram recuperados dois carros e entregues aos proprietários.

De acordo com um comunicado do Comando Regional da Madeira da PSP, as diligências tiveram início na madrugada de segunda-feira, após denúncia do proprietário de um dos veículos, e o autor do furto foi intercetado na freguesia de Santo António, nos arredores do Funchal.

A autoridade policial esclarece que o detido, natural e residente no Funchal, é reincidente neste tipo de crime e estava referenciado como sendo um dos principais responsáveis pelos furtos de veículos que têm ocorrido nos últimos dias na capital madeirense.

"Foram feitas diligências no sentido de averiguar a autoria de outros crimes idênticos, vindo a recuperar na zona da Cancela uma outra viatura -- Nissan Micra --, a qual já havia sido furtada pelo suspeito por duas vezes", refere a PSP.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas.