Homem detido por suspeita de tráfico de estupefacientes em Oliveira de Azeméis

Um homem, de 24 anos, foi detido, esta terça-feira, pela GNR de Oliveira de Azeméis pela suspeita de tráfico de estupefacientes.Durante as buscas domiciliárias, que contaram com a colaboração do núcleo de investigação criminal de Oliveira de Azeméis, foram apreendidas várias doses de haxixe e ecstasy. A GNR apreendeu, ainda, dinheiro, uma balança de precisão e diversos objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes.O suspeito deverá ser presente, esta quarta-feira, pela GNR de Oliveira de Azeméis, a um juiz de instrução criminal do tribunal de Santa Maria da Feira. No final, o homem conhecerá as medidas de coação.