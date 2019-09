O homem, de 33 anos, entrou na esquadra da PSP de Santo António dos Cavaleiros, Loures, a dizer que dois homens lhe roubaram o carro.A polícia estranhou o depoimento e o homem acabou por confessar que estava a simular o roubo do BMW para receber dinheiro do seguro. Foi detido por falsas declarações.A falsa vítima apresentou queixa na segunda-feira. De acordo com a história que inventou, foi atacado por suspeitos, que lhe fizeram um mata-leão, à saída da casa de um amigo.Esses suspeitos inexistentes tiraram as chaves do carro e levaram a viatura. Desde o início de 2018, a PSP de Lisboa registou 90 casos de simulação de crime.