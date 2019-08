Um homem, de 48 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) esta quinta-feira, por ser suspeito da prática de uma tentativa de homicídio, em Mértola, Beja.



De acordo com um comunicado da PJ, a ocorrência remonta a agosto do ano passado.





O mesmo documento avança que a detenção do suspeito "foi antecedida de busca domiciliária" na casa do mesmo.Na sequência da busca foi apreendido "um revólver de calibre.32, devidamente municiado, uma quantidade significativa de cocaína e duzentos mil euros, em notas falsas, com o valor facial de 500 euros".Esta "detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Beja", refere ainda o comunicado.O detido, com antecedentes criminais pelo crime de furto, vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.