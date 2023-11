Homem detido por tentativa de homicídio na Amadora

Um homem de 29 anos foi detido por suspeita de um crime de tentativa de homicídio qualificado ocorrido em outubro na Amadora, no distrito de Lisboa, junto a um estabelecimento de diversão noturna, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que os factos ocorreram na madrugada de 16 de outubro, na zona da Amadora, na sequência de um conflito no interior de um estabelecimento de diversão noturna e que se prolongou para o exterior do mesmo.

O homem usou, segundo a PJ, uma garrafa partida para atingir a vítima, um homem com 37 anos, com um golpe no pescoço, tendo este ficado ferido com gravidade.

O detido, já com cadastro pela prática de crimes graves contra as pessoas, foi presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.