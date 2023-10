Homem tenta matar a tiro funcionários de bar no Porto

Um homem, de 46 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por tentativa de homicídio junto a um estabelecimento de diversão noturna no Porto. Os factos aconteceram este sábado, avança a PJ em comunicado.O arguido, munido de uma arma de fogo, dirigiu-se ao local motivado por desentendimentos antigos com os funcionários do espaço. Efetuou vários disparos, tendo atingido o veículo em que estes se encontravam, bem como a porta do estabelecimento.A PJ conseguiu deter o indivíduo junto a outro bar da cidade.

O detido foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.