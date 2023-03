Homem detido após tentar matar pelo menos duas pessoas à porta de estabelecimento noturno em Sesimbra

Um homem, de 43 anos, foi detido por tentar matar pelo menos dois homens, de 43 e 35 anos, em Sesimbra. A tentativa de homicídio ocorreu no dia 26 de novembro, depois das 02h00, junto a um espaço de diversão noturna.

Após ter sido colocado na rua, por ter causado distúrbios dentro do estabelecimento, o suspeito "foi buscar a respetiva viatura, regressou ao local, parou frente à porta e, com recurso a uma arma de fogo, tentou alvejar, repetidamente, as pessoas que ali se encontravam", pode ler-se no comunicado da PJ. Entre as vitimas está um segurança do estabelecimento.

Depois de efetuar os disparos o homem colocou-se em fuga.

O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.