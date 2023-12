A PSP do Seixal deteve um homem que era suspeito de, desde finais de 2021, andar a vender droga nas zonas de Setúbal e Sines. Na página de Internet do Ministério Público de Lisboa, é referido que o suspeito vendia cocaína e heroína a consumidores. O tráfico era feito na via pública.Pedido o mandado de detenção judicial, a PSP avançou para a interceção do suspeito. Presente a tribunal, ficou sujeito a apresentações diárias a tribunal, e proibido de contactar com um consumidor identificado no processo.