Homem detido por violar crianças de cinco e 13 anos em Anadia

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 26 anos suspeito de ter abusado sexualmente de duas crianças, de 5 e 13 anos, informou esta terça-feira aquele órgão de polícia criminal.Segundo um comunicado da PJ, uma das vítimas dos abusos é sobrinha do arguido."Os factos criminosos ocorreram numa das freguesias dos arredores do concelho de Anadia, tendo os abusos sexuais sido consumados na casa onde o arguido habita com os pais", refere a mesma nota.O detido, um técnico florestal, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação sob vigilância eletrónica.