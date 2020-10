Homem vende conteúdo pornográfico na Internet e burla clientes com pagamentos por Mbway

Um homem, de 36 anos, foi detido por ser suspeito da prática de burlas através da aplicação MBWay.

A informação foi avançada através de comunicado enviado pela Polícia Judiciária e que dá conta que o homem terá cometido crimes de burla informática e nas comunicações e burla qualificada, praticados de forma continuada, nos últimos meses.

O método era, através das redes sociais, disponibilizar o acesso a conteúdos de cariz sexual/pornográfico, exigindo o pagamento através da aplicação MBWay.



"O desconhecimento do funcionamento daquela aplicação levava a que as vítimas fornecessem, inadvertidamente, o acesso à sua conta bancária que a partir daquela altura era movimentada pelo suspeito que desta forma se apoderou de várias dezenas de milhar de euros", lê-se na nota.



O suspeito, serralheiro de profissão e com antecedentes criminais, vai ser presente a interrogatório Judicial para a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação do Ministério Público do DIAP de Faro.