Homem doente desaparecido em Montalegre

As buscas de bombeiros e GNR por um homem que está desaparecido em Linharelhos, Montalegre, voltaram ontem a não dar resultados. Manuel Gonçalves Martins, de 64 anos, está desaparecido desde a tarde de segunda-feira.





O homem está a ser procurado com recurso a equipas cinotécnicas e binómios - equipas de militares e cães. Numa primeira fase, as operações tiveram sobretudo lugar na zona junto à casa da vítima. Esta quarta-feira foram alargadas, num perímetro com vários quilómetros de extensão em área urbana e de floresta. As temperaturas durante a noite são negativas.