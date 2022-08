Homem em estado grave após despiste na A1 em Albergaria-a-Velha

Um homem, com cerca de 50 anos ficou ferido com gravidade, esta madrugada de sábado, no despiste de um camião, em Albergaria-a-Velha, Aveiro.O alerta foi dado para os bombeiros de Albergaria-a-Velha e de Oliveira do Bairro, para um acidente rodoviário na A1, sentido sul/norte entre o nó de Albergaria-a-Velha e a estação de Serviço de Antuã.A viatura médica de emergência e reanimação e a GNR de Aveiro estiveram no local.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Albergaria-a-Velha, em estado considerado muito grave, para o hospital de Coimbra.