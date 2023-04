Um homem, de 72 anos, ficou ferido com gravidade após ser atropelado pelo próprio carro na rua da Estrada Real 51, na Póvoa de Varzim. O alerta foi dado às 10h04 e os Bombeiros da Póvoa de Varzim, com o apoio de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila do Conde, foram accionados para o local.

Ao que o CM apurou, o homem terá ficado preso entre a viatura e uma parede. A vítima apresentava ferimentos graves. Foi estabilizada no local e transportada para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.