Homem de 63 anos morre atropelado pelo próprio automóvel em Paredes

Um homem de 63 anos morreu na sequência de um atropelamento, na noite desta sexta-feira, na rua da Ponte de Pinguela, em Gandra, Paredes.

O alerta foi dado às 19h04 e as circunstâncias exatas do acidente ainda estão por conhecer. Ao que tudo indica, a vítima foi atingida pelo próprio automóvel quando este estava a ser removido para um reboque, depois de uma avaria.

Apesar dos esforços dos socorristas, o óbito foi declarado no local. Foram chamados os Bombeiros de Rebordosa e equipas médicas do Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano, de Matosinhos, assim como a GNR de Lordelo.