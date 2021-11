Uma colisão entre dois automóveis provocou a morte de um homem, na tarde deste sábado, na rua Nova da Gandra, em Águas Santas, na Maia.

O alerta foi dado às 16h07 e não se registaram mais vítimas além do condutor de um dos veículos, cujo óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

No local, estiveram ainda os Bombeiros de Pedrouços e a PSP. Os trabalhos de limpeza de via terminaram pelas 19h15.