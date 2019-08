Um homem ficou esta quinta-feira em estado grave depois de ter sido colhido por um boi em Barrancos, no distrito de Beja.A vítima foi transportada para o Hospital de Beja.Fonte oficial do CDOS de Beja disse aoque foi mobilizado um meio aéreo para esta ocorrência devido ao estado da vítima, no entanto acabou por não ser utilizado.O alerta foi dado às 10h55.Estiveram no local dez operacionais, apoiados por três viaturas.