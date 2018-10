Suspeito de ataques em Alcabideche, Cascais foi detido pela GNR.

Por Miguel Curado | 10:53

A GNR de Alcabideche, Cascais, prendeu um homem com cerca de 40 anos, suspeito de agredir com bastante violência a mulher, e também os vizinhos.

A detenção ocorreu após queixa da companheira do suspeito, e de participações dos vizinhos, que se queixaram algumas vezes dos ataques do detido, bem como dos insultos e ofensas do mesmo.

Na terça-feira a GNR avançou para a detenção. Presente ao tribunal no dia seguinte, o suspeito ficou em prisão preventiva.