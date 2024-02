Homem em processo de separação ateia fogo aos pertences da mulher e da filha em Odivelas

Um homem de 59 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na semana passada, por ser o presumível autor de um crime de incêndio urbano em Odivelas, no distrito de Lisboa.

"Na noite de dia 7 de fevereiro, o indivíduo, alegadamente motivado por problemas emocionais, provocou deliberadamente um incêndio no interior do seu apartamento, com recurso a fósforos", lê-se no comunicado da PJ.

Ao que o CM apurou junto de fonte da PJ, o suspeito está em processo de separação e decidiu atear fogo aos pertences da mulher e da filha, por não estar a saber lidar bem com a situação.

Apesar do aparato, o fogo não provocou feridos nem grandes danos na habitação.

O detido foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.