Homem encontrado carbonizado em Montemor-o-Velho

Corpo estava no interior de uma habitação.

15:57

Um homem, com cerca de 90 anos, foi encontrado carbonizado no interior de uma habitação em Pelicanos, Montemor-o-Velho.



O corpo foi encontrado por uma das filhas. À chegada dos bombeiros, o incêndio, que acabou por matar o homem, já estava extinto.



No local estiveram os bombeiros, PJ e INEM.



As autoridades já se encontram a investigar as origens do incêndio.