Homem encontrado morto dentro de escritório de advogados na Póvoa de Varzim. Suspeito está em fuga

Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado morto com ferimentos de bala, esta tarde de sexta-feira, dentro de um escritório de advogados, na Póvoa de Varzim. O suspeito será cliente do escritório e está em fuga.

O alerta foi dado 13h53. Para o socorro foram acionados os Bombeiros da Póvoa de Varzim, além da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano. O óbito foi declarado no local.

Os motivos do alegado crime são ainda desconhecidos. A PSP está no local e foi criado um perímetro de segurança.