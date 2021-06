Homem encontrado morto em casa em Ponte de Lima

Um homem de 59 anos foi encontrado morto em casa, ao final da manhã desta quinta-feira, em Gandra, Ponte de Lima, com aparentes sinais de violência. A Polícia Judiciária de Braga foi chamada a investigar, mas só a autópsia poderá ajudar a esclarecer as causas da morte.

O cadáver foi encontrado pelas funcionárias do Serviço de Apoio Domiciliário que forneciam o almoço à vítima e que estranharam o facto de, hoje, não responder à chamada. Acabaram por entrar na casa e deparar-se com o homem caído no chão, sem sinais vitais.

Foram acionados os meios de socorro, que acabariam por confirmar a morte. A GNR foi chamada ao local, mas após uma primeira inspeção à vítima, passaram a investigação para a PJ.