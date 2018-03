Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto com sinais de violência em Amarante

Vítima estava numa casa abandonada.

Por Lusa | 15:52

Um homem foi encontrado esta sexta-feira sem vida numa casa abandonada, em Vila Meã, Amarante, com sinais de violência, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Não foi encontrada qualquer identificação da vítima.



De acordo com a fonte, o alerta para os bombeiros ocorreu pelas 11h53, por populares, para uma casa no centro daquela localidade, junto ao centro de saúde local.



A GNR tomou conta da ocorrência.