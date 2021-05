O homem de 24 anos que no domingo fugiu da cadeia de Aveiro, onde se encontrava em prisão preventiva desde dezembro de 2020 por participação no assalto e sequestro a um taxista do Fundão, entregou-se esta quinta-feira na prisão de Vale do Sousa.Trata-se de uma cadeia do distrito do Porto, que fica a apenas cerca de 50 quilómetros de Braga, de onde Gilberto Carvalho, o recluso, é originário.Terá, ao que apurou o, sido aconselhado para o fazer. Está agora sujeito a um processo disciplinar, por ser considerado evadido. Recorde-se que Gilberto Carvalho aguarda acusação, juntamente com outro homem e uma mulher, pela autoria do sequestro de um taxista no Fundão.De arma apontada, a 23 de dezembro de 2020, exigiram que o motorista conduzisse até Braga.Foram perseguidos pela GNR durante cerca de 200 quilómetros, até que acabaram por ser travados por uma barreira policial na zona de Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro.