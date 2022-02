Homem esconde-se e recebe militares da GNR e bombeiros a tiro em Nelas. Veja o vídeo

Um homem, de 62 anos, detido esta quarta-feira por ser suspeito de provocar um incêndio numa oficina em Vale de Medeiros, Canas de Senhorim, em Nelas, recebeu os militares da GNR e bombeiros a tiro. O homem provocou um incêndio na serralharia e à chegada das autoridades e do socorro, começou a disparar tiros de caçadeira.Tudo começou quando um solicitador se dirigiu ao local para resolver um processo de penhoras. José Guerra queria vingar-se da forma como foram feitas as partilhas de bens entre familiares.Segundo apurou o, durante o incêndio que deflagrou no local foram ouvidas várias explosões. O suspeito escondeu-se num 'bucker' de onde disparou vários tiros, ferindo cinco bombeiros e um militar da GNR.Esta informação complementa a notícia veiculada esta quarta-feira onde se dizia que as vítimas tinham sido feridas pelas explosões.