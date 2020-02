Homem esfaqueado em rixa de bar em Sintra

Um homem de 30 anos sofreu uma perfuração num rim, na madrugada desta segunda-feira, na sequência de uma rixa num bar em Algueirão-Mem Martins, Sintra.Outro homem, que foi encontrado no exterior do espaço, teve de receber assistência no local a escoriações.O caso ocorreu pelas 00h30, na rua de Coudel, num bar que já estava fechado na altura. Quando a PSP chegou ao local encontrou o ferido mais grave refugiado numa casa de banho, com hematomas, escoriações e um golpe profundo na zona abdominal. Relatou que tinha sido atacado por um grupo de seis sem saber o motivo.