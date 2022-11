Homem esfaqueado junto a estação do Campo 24 de Agosto no Porto

Um casal marroquino, na casa dos 30 anos, foi agredido esta tarde por quatro indivíduos, três homens e uma mulher, junto à saída da estação de metro do Campo 24 de Agosto, no Porto.



Ao que o CM apurou as agressões ocorreram por volta das 15h50.





A vítima do sexo masculino foi golpeada com uma arma branca que acabou apreendida pela PSP. Já a mulher sofreu algumas escoriações.Ambos foram hospitalizados com ferimentos considerados ligeiros. Para já, são desconhecidos os motivos da desordem.

O grupo de agressores colocou-se em fuga.

A PSP está a investigar.