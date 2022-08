Três jovens agridem e roubam taxista no Porto

Um taxista, de 68 anos, foi ameaçado, agredido e roubado na madrugada de segunda-feira por três jovens junto ao Bairro do Lagarteiro, no Porto. O homem, que estava parado na praça de táxis do Campo 24 de Agosto, foi abordado, por volta das 3 horas da madrugada, por um grupo de três jovens que procurava uma viagem até ao Bairro do Lagarteiro.

O trajecto terá decorrido sem qualquer problema a registar, mas, à chegada, o taxista começou a ser ameaçado com facas e, posteriormente, agredido violentamente. Antes de fugirem, os agressores roubaram 60 euros, um telemóvel e as chaves do táxi.

Após as agressões, a vítima necessitou de tratamento médico e foi hospitalizada.

Para já, é desconhecido o paradeiro dos três jovens que estão a ser procurados pela PSP.