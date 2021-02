Ladrão atropelado por taxista que roubou

Um homem vai ser julgado no Tribunal do Barreiro pelo crime de roubo qualificado a um taxista. A vítima acabou, no entanto, por atropelar o ladrão com a viatura de serviço quando este fugia de bicicleta.









O crime ocorreu a 4 de janeiro de 2018. O taxista estava dentro da viatura, parada numa praça de táxis, quando o ladrão, de cara e mãos tapadas, o ameaçou com um objeto semelhante a uma arma de fogo. Em segundos, a vítima ficou sem o telemóvel e o assaltante fugiu numa bicicleta, que lhe foi entregue por outro homem nunca identificado no processo.

O taxista encetou de imediato perseguição ao ladrão, resolvendo depois encaminhar-se para a esquadra da PSP do Barreiro. Nessa altura o carro é abalroado por uma bicicleta e o taxista para para prestar assistência ao ferido. É aí que a vítima de roubo reconhece tratar-se do ladrão que o tinha atacado e que consigo ainda trazia o seu telemóvel. A PSP foi chamada e deteve o homem, que agora foi formalmente acusado pelo Ministério Público.