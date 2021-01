Taxista enfrenta ladrão armado em Loures

Um taxista, com cerca de 50 anos, foi assaltado na noite de segunda-feira por um homem encapuzado que entrou na viatura de arma em punho quando a vítima estava parada na rua José Morais, em Sacavém, Loures. A vítima foi obrigada a conduzir até uma caixa multibanco na rua Salvador Allende e a levantar dinheiro.



O homem ainda tentou reagir ao roubo e chegou a envolver-se numa luta com o assaltante, que apesar disso conseguiu fugir a correr com 120 euros e o telemóvel da vítima. Após o crime, o taxista dirigiu-se a uma esquadra da PSP, onde participou o assalto.



