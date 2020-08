Ladrões obrigam vítima a fazer roubos com faca em Ermesinde

Um grupo de quatro homens, com idades entre os 17 e os 28 anos, espalhou o terror nas ruas de Ermesinde, entre abril e outubro do ano passado. Num dos casos mais graves, em junho de 2019, agrediram e roubaram a carteira e o telemóvel a um jovem. A vítima foi ainda obrigada a entrar para uma viatura e levada até uma caixa multibanco, onde foi forçada a dizer o código do cartão - o que não fez, tendo facultado três vezes um pin errado. Frustrados, os arguidos obrigaram a vítima a fazer dois assaltos por eles, com ameaça de uma navalha.









Um dos alvos foi um minimercado, em Águas Santas, na Maia. Mal entrou no espaço, a vítima dirigiu-se aos donos da loja, um casal de idosos, e pediu para lhe entregarem o dinheiro da caixa registadora, mostrando a navalha. A idosa começou a gritar e o ‘ladrão à força’ fugiu do local, tendo sido espancado pelos mandantes do ataque por não ter conseguido concretizar o assalto. Pouco depois, novo ataque. Desta vez tinha de furtar um iPhone de uma loja num shopping. Porém, mal entrou, o jovem correu para o segurança da superfície comercial pedindo socorro e dizendo que estava a ser ameaçado.

Os quatro assaltantes, dois deles em prisão preventiva, vão ser julgados em setembro no Tribunal de São João Novo, no Porto, por roubo. Só um dos arguidos responde por 16 assaltos e posse de arma proibida. A forma de atacar era sempre a mesma. Rodeavam as vítimas, algumas menores de idade, e roubavam-lhes todos os artigos de valor.

pormenores



Ameaças com soqueira



Em alguns dos casos os lesados eram ameaçadas de morte com uma arma de fogo, que nunca foi apreendida. O gang chegou a apertar o pescoço às vítimas, a ameaçá-las com uma soqueira ou até com uma navalha encostada à cara ou abdómen.