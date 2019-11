Trio agride e prende taxista na mala do carro em Vila Nova de Gaia

O taxista foi abordado, este domingo de madrugada, por três homens junto à estação de comboios de Espinho. A viagem teria como destino o Porto, mas, pelo caminho, os suspeitos foram dando indicações para que o condutor circulasse por várias ruas de Vila Nova de Gaia.O trio acabou por ameaçar a vítima, de 57 anos, que foi ainda agredida e ficou sem 460 euros, sendo depois abandonada dentro da mala do táxi, no bairro da Quinta dos Cubos, em Oliveira do Douro.O taxista conseguiu, já pelas 07h00, sair da bagageira para o banco traseiro do carro. Encontrou uma pessoa na rua a quem pediu ajuda e foi encaminhado para a esquadra da PSP, localizada nas imediações. Foi lá que contou ao agente o terror que viveu às mãos dos ladrões.O motorista relatou às autoridades que a viagem começou às 05h00. O homem nunca chegou a ver qualquer arma, mas um dos ladrões ameaçou que "lhe dava um tiro". Teve de dar 60 euros que tinha na carteira e os cartões multibanco, que foram usados para levantar o restante montante.A vítima - que esteve durante cerca de uma hora na mala - foi levada para o hospital.Quando pararam o carro, os ladrões disseram ao homem que não podia sair da mala. Como o tempo passou e os suspeitos não voltaram, o taxista decidiu tentar escapar pelos próprios meios. As portas do táxi não foram fechadas à chave pelo trio.O taxista estava muito transtornado quando entrou na esquadra da PSP e não conseguiu dar muitas pistas sobre os assaltantes. O patrão da vítima dirigiu-se também entretanto à esquadra para levantar a viatura, que não sofreu danos.