Homem esfaqueado nas costas no Fórum Algarve

Agressor vestia uma camisola do Benfica e já tinha cumprido pena por tráfico de droga.

Um homem vestido com uma camisola do Benfica e com cerca de 50 anos, já conhecido pelas autoridades e com antecedentes criminais por tráfico de droga, esfaqueou outro pelas 15h00 no Fórum Algarve após um desentendimento cujos motivos ainda não são conhecidos.



A vítima foi esfaqueada nas costas e apresenta ferimentos ligeiros.



O agressor, que já tinha cumprido pena por tráfico de droga, colocou-se em fuga após o ataque.



