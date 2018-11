Professor ameaçou explodir Universidade do Algarve

Docente está de baixa psiquiátrica e terá ameaçado o diretor da escola na segunda-feira.

Por Rafael Duarte | 01:30

Ao início da manhã desta quarta-feira, o professor de Química da Universidade do Algarve (UAlg), de baixa psiquiátrica há alguns meses, foi ao Campus da Penha, em Faro, e disse que ia "fazer explodir a universidade". A ameaça levou à evacuação de três edifícios, enquanto o docente abandonava o local. Foi detido, pouco depois, acabando por se confirmar que se tratou de uma falsa ameaça.

O alerta surgiu pelas 11h30 e obrigou à interrupção das atividades académicas e a que centenas de alunos, professores e funcionários fossem obrigados a abandonar o Campus da Penha. O professor, da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), tinha estado na UAlg, segunda-feira, tendo ameaçado o diretor da ESEC, António Guerreiro, devido a divergências sobre a sua continuidade na universidade.

A PSP enviou para o local 25 operacionais, incluindo agentes da brigada de inativação de explosivos, bem como da investigação criminal, trânsito e patrulhas. Após uma busca ao campus, por volta das 15h00, a situação voltava à normalidade.

O homem, que foi detido junto à porta de casa, deverá ser hoje presente a tribunal, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.



PORMENORES

Evacuação calma

Alunos da UAlg relataram ao CM que a evacuação foi feita com "grande prontidão" e "de uma forma calma" pela PSP e funcionários da academia.



Queixas de alunos

Estudantes contaram que havia muitas queixas relativas ao docente, que se vangloriava por ser muito exigente.



Conferência interrompida

O alerta levou à interrupção de uma conferência sobre ética no jornalismo que estava a debater as fake news. Inicialmente os participantes pensaram que se tratava de uma notícia falsa.